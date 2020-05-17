شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. سماء أبها بعد يوم ماطر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

وثّق مقطع فيديو، مدينة أبها اليوم الأحد بعد هطول الأمطار الغزيرة، إثر جرت الأودية وامتلئت الجبال بالبرد.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة وتدني الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول.

وتستمر الحالة الجوية حتى الساعة الـ 8 مساءً - بمشيئة الله - ، وتشمل مدينة أبها وضواحيها، ومحافظات خميس مشيط، وأحد رفيدة، و الحرجة، والنماص، وبارق، وبلقرن، وتنومة، ورجال ألمع، وسراة عبيدة، وطريب، وظهران الجنوب، ومحايل.