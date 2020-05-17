شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يشتكي من والده المُسن الذي يتعاطى الخمر والحشيش والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

ردّ الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين،على أحدهم اشتكى من أن والده يبلغ ٧٠ عامًا من العمر ويتعاطى الخمر والحشيش وعنده فشل القلب والكلى والكبد وارتفاع السكري والضغط.

وقال خالد النمر: " خذه لمستشفى الأمل ولا تتخلى عن والدك في هذه الظروف، قِف معه بما تستطيع وأطره على الحق أطراً مع لين الجانب والرحمة " .

وأضاف في سياق آخر، أن آلام الأبهر لا تُسبب ارتفاع الضغط، لكن الألم بحد ذاته قد يرفعه، مشيرًا إلى أن الانقطاع عن اللحم بكل أنواعه ليس له علاقة مباشرة بنزول الضغط إلى مستواه الطبيعية، ولكن " قد يكون مع ذلك غيّر نمط حياته وامتنع عن الملح ونزّل وزنه وأكثر من الخضروات والفواكه فنزل الضغط".

ونفى صحة أن شرب العصير البارد على الغداء وهو حار يسبب سرطان المعدة أو مشاكل صحية أخرى.