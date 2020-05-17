شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. قصة استثناء الطبيب السعودي صفوق الشمري من القانون الياباني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

ذكر الطبيب السعودي ورائد الطب التجديدي لجامعة أوساكا العريقة، صفوق الشمري، قصة استثناءه من القانون الياباني الذي لا يسمح بممارسة الطب إلا لليابانيين.

وقال خلال برنامج "اللقاء من الصفر"، أنه كان يبحث عن طرق جديدة لمعالجة الفشل القلبي، ووجد تقدم اليابانيين في هذا المجال، وفي إحدى المؤتمرات بأوروبا تعرَف على ياباني.

وأضاف: " كانت له طريقة مميزة تختفل عن كل ما هو موجود في العالم،إذ أنها لا تعتمد على إيصال جذعية خام ولكن خلايا جذعية بطريقة توصيل متخصصة وببرمجة متخصصة تساعد على إعادة تجديد الأعضاء.

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وتابع: " أحببت البروفيسور الياباني وطريقته، وطلب منه التعاون معه في اليابان، فلطب منه إمهاله بعض الوقت، وبعد فترة اتصل به وقال تقدر تيجي اليابان وتمارس الطب وبدأ دراسة الدكتوراه وتصينع الأعضاء من خلال الخلايا الجذعية " .

وأردف: " انتقالي لجامعة أوساكا وقبولي فيها كان بحد ذاته إنجاز لأنها الجامعة الأعرق في اليابان ولا يدخل فيها إلا نخبة النخبة " .

وأعلن عن اعتماد وتأسيس أول برنامج للخلايا الجذعية والطب التجديدي في الشرق الأوسط والخليج يدرّس فيه نخبة من 10 دول.