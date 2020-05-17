شكرا لمتابعة خبر عن ردة فعل الأمير نايف بن عبدالعزيز على الفساد في مسرحية «تحت الكراسي» (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تحدَّث المخرج المسرحي سمعان العاني، عن ردة فعل الأمير نايف بن عبدالعزيز " رحمه الله " عندما شاهد مسرحية "تحت الكراسي" بالفيديو.

وقال سمعان العاني، إن الفنان الراحل محمد العلي ذكر له إنه ذهب صدفةً إلى وزارة الداخلة لإتمام أمرًا خاص به وقابل الأمير نايف هناك، مشيرًا إلى أن سمو الأمير أبلغة بأن " مناقشة الرشوة والفساد موضوع مهم واحنا نشجعكم عليه وسيروا بهذا الطريق " .

يذكر أن مسرحية " تحت الكراسي " قد عرضت عام 1985، وهي من بطولة محمد العلي - راشد الشمراني - عبد الله السدحان - ناصر القصبي - علي المدفع - خالد سامي - عبد الله عسيري - علي الهويريني - محمد الكنهل - أحمد السريع - بشير الغنيم - إبراهيم الحوشان - عبد العزيز المبدل - عبد العزيز الغامدي - علي الدخيل - علي السعيد - رشيد إبراهيم - علي الصنداح - سعد الصالح - مرزوق الرميص - خالد الرفاعي.

وتتحدث المسرحية عن الرشوة والواسطة لدى المسؤول (محمد العلي) وتدور الأحداث بقالب كوميدي مع المراجعين.