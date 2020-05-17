شكرا لمتابعة خبر عن «الداخلية» توضح عقوبة مخالفة تعليمات العزل للمواطنين والمقيمين (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نشرت وزارة الداخلية، مقطع فيديو توضح فيه عقوبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي.

وأوضحت أن العقوبة هي غرامة مالية لا تزيد عن مائتي ألف ريال، أو السجن لمدة لا تزيد عن سنتين، أو بالاثنين معًا.

وأكدت أنه عند تكرار المخالفة يتم مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة السابقة، وفي حال كانت المخالفة المذكورة صدرت على أحد الوافدين فيتم معاقبته بالإبعاد عن المملكة ومنع دخوله نهائيًا بعد تنفيذ العقوبة المتخذة في حقه.

وأشارت إلى أن تطبيق العقوبات المنصوص عليها لا يُخل بأي عقوبة أخرى مقررة شرعًا أو نظامًا.