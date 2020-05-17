شكرا لمتابعة خبر عن جدة تُسجل ارتفاع ملحوظ في عدد المتعافين من فيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

سجّلت مدينة جدة، ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد المتعافين من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، اليوم الأحد مقارنة بأس السبت.

وارتفع عدد المتعافين إلى 4292 متعافياً، بواقع 305 متعافين عن يوم أمس، إذ احتلت المركز الثالث في أعداد المتعافين بعد مكة المكرمة والرياض.

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وتصدرت جدة قائمة مدن المملكة في عدد الحالات النشطة بـ4899 حالة، فيما وصل عدد المصابين بفيروس كورونا فيها إلى 9285 مصاباً.

وأوضحت وزارة الصحة أن إجمالي الحالات التراكمي في المملكة بلغ 54752، وإجمالي الحالات النشطة 28718 منها حرجة 202؛ فيما إجمالي حالات التعافي 25722، أما إجمالي حالات الوفاة 312 حالة وفاة.