شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. جريان السيول في بارق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عسير (صدى):

وثّق مقطع فيديو، جريان السيول في وادي الخير شرق محافظة بارق بمنطقة عسير، وذلك اليوم الأحد.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة وتدني الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول.

وتستمر الحالة الجوية حتى الساعة الـ 8 مساءً - بمشيئة الله - ، وتشمل مدينة أبها وضواحيها، ومحافظات خميس مشيط، وأحد رفيدة، و الحرجة، والنماص، وبارق، وبلقرن، وتنومة، ورجال ألمع، وسراة عبيدة، وطريب، وظهران الجنوب، ومحايل.