شكرا لقرائتكم خبر عن أول دولة عربية تفرض عقوبات صارمة على عدم ارتداء الكمامة خارج المنزل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فرضت جمهورية مصر العربية عقوبات صارمة على الأشخاص الذين لا يرتدون الكمامات في الأماكن العامة، بعد تصريح رئاسة الوزراء بأنه جار تشجيع المصانع المصرية على تصنيع الكمامة القماشية، بحيث تكون متاحة لكافة المواطنين بعد ذلك ولا يسمح لأى مواطن التواجد فى المناطق العامة بدون ارتداء كمامة.



وكشف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى، أنه سيكون هناك اجراءات وعقوبات صارمة فى حالة المخالفة والتواجد فى المناطق العامة بدون ارتداء الكمامات.

ولفت إلى أن القطاع الطبي يقوم بدور كبير جدًا للحد من انتشار فيروس كورونا، ولعلاج المرضى، مؤكدًا أنه سيبدأ فى فتح والنظر فى دراسة كيفية إعادة الأنشطة الاقتصادية مرة أخرى لما كانت عليه بعد إجازة عيد الفطر المبارك.

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وأوضح رئيس الوزراء في النظام المصري، أنه اعتبارا من الأحد القادم وحتى الجمعة سوف يتم إغلاق جميع المحلات التجارية والمطاعم والمولات.



وقال مصطفى مدبولي، إن الحكومة قرار بإغلاق المحال التجارية والمولات و المطاعم و الشواطئ والخدائق العامة والمتنزهات بدءًا من الأحد المقبل وحتى الجمعة، للحد من انتشار الفيروس.

وسيكون موعد حظر التجول من يوم الاحد المقبل من الساعة الخامسة وإيقاف وسائل النقل الجماعي وتوقف أتوبيسات الرحلات و الانتقال للمحافظات.