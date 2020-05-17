«الغذاء والدواء» تضبط منفذًا لتسويق الأدوية وأدوات التجميل مجهولة المصدر

أعلنت هيئة الغذاء والدواء، اليوم الأحد، عن ضبط أحد منافذ تسويق الأدوية وأدوات التجميل مجهولة المصدر عبر الإنترنت.

وعبر حسابها الرسمي على «تويتر»، قالت الهيئة: ضبطت «الغذاء والدواء» في المنطقة الشرقيةـ بعد عملية رصد ومتابعةـ مندوب مبيعات بأحد منافذ البيع يسوق منتجات دوائية وتجميلية غير مسجلة عبر المواقع والحسابات الإلكترونية.

وأكدت الهيئة، أنه تم ضبط 2688 منتجًا مخالفًا، وإحالة المنشأة والمندوب إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقهما.

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