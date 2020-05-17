«أمانة عسير» تضبط 3 آلاف كيلو مواد غذائية فاسدة بأبها

خزنتها عمالة وافدة في سكن شعبي..
ضبطت فرق الرقابة التابعة لأمانة منطقة عسير، أكثر من 3 آلاف كيلوجرام من المواد الغذائية الفاسدة.
وأوضح مدير عام الرخص والرقابة الشاملة بالأمانة الدكتور محمد العاوي أن الكميات المضبوطة خزنت من قبل عمالة وافدة داخل سكن شعبي في مدينة أبها، يفتقر للاشتراطات الصحية حيث تم ضبطهم و تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.
وأشار العاوي إلى أنه تبين بعد فحص المواد الغذائية سوء تخزينها في المبنى لانعدام الاشتراطات الصحية و ظهور علامات التعفن على معظمها.
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