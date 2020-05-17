بالفيديو.. «الصحة» تعلن مناطق وهويات «وفيات كورونا» الجديدة في المملكة

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، عن مناطق وهويات الوفيات الجديدة بفيروس كورونا البالغ عددها 10 وفيات.

وأوضح متحدث وزارة الصحة، خلال الإيجاز الصحفي اليومي الخاص بمتابعة مستجدات كورونا في المملكة، أن الحالات الـ10 لجنسيات متعددة من غير السعوديين.

وسجلت الحالات في جدة والخرج ومكة والرياض والنعيرية والمدينة، وأعمارهم بين 26 و60 عامًا؛ حيث كان معظمهم يعانون من أمراض مزمنة.

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وإلى ذلك كشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 2736 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 54752.

كما بلغت حالات التعافي اليوم 2056؛ ما يرفع الإجمالي إلى 54752، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 10 حالات، بعد تسجيل 312.

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