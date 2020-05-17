سداد مديونية 654 مستفيدًا من خدمة «فُرجت» بأكثر من 49 مليونًا

من المواطنين والمقيمين
أفاد المتحدث الإعلامي للمديرية العامة للسجون، بسداد مديونية 654 من المواطنين والمقيمين المستفيدين من خدمة «فُرجت»؛ حيث بلغت قيمة الديون التي تم سدادها أكثر من 49 مليون ريال.
وأكد المتحدث أن الفواتير المتاحة للسداد تعود للمحكومين في قضايا مالية غير جنائية، منوهًا إلى أن الخدمة متاحة عبر منصة «أبشر» فقط، ولا يوجد لها تطبيق خاص عبر المتاجر الإلكترونية.
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