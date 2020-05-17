بـ557 حالة.. مكة تتصدر المدن الأكثر إصابة بكورونا والرياض ثانيًا بـ 488 خلال الـ24 ساعة الماضية

كشفت وزارة الصحة عن خريطة توزيع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا والبالغ عددها 2736 اليوم الأحد بمدن المملكة، حيث تصدرت مكة أعلى نسب الإصابة بـ 557 حالة.

وبحسب وزارة الصحة سجَّلت الرياض 488 إصابة، والمدينة 392، وجدة 357، والدمام 286، والهفوف 149، والجبيل 149، والطائف 81، والخبر 51، والقطيف 24، وتبوك 18، والظهران 15، وبيش 15، وبيشة 14، وبريدة 12.

فيما سجلت كلٌّ من الهدا 9، القريع 9، حائل 9، سبت العلاية 15، بقيق 6، القنفذة 6، ينبع 5، القوز 5 ، الرين 5 .

وسجلت كل من العقيق وحفر الباطن والخرج والدرعية 4 حالات لكل مدينة، كما سجلت خميس مشيط وأحد رفيدة ومحايل عسير والقرى وأملج وصامطة والمظيلف وحوطة بني تميم 3 حالات في كلٍّ منها .

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وسجلت كل من راس تنورة، وصفوى، وثريبان، ونمرة، ومنفذ الحديثة، والمزاحمية حالتين في كلّ منها.

كما سجلت رجال ألمع، وعنيزة، والبدائع، والرس، وخيبر، والخرمة، وأم الدوم، ورابغ، وشواق، ونجران، وشرورة، والشعبة، ووادي الدواسر، ورويضة العرض، وتمير، حالة واحدة في كل منها.

وإلى ذلك كشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 2736 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 54752، في حين بلغت حالات التعافي اليوم 2056، ما يرفع الاجمالي إلي 54752 ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 10 حالات، بعد تسجيل 312 .

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