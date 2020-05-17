عودة منتج آهل.. تعرف على الشروط والإجراءات من بنك التنمية الاجتماعية

تمويل يصل إلى 60 ألف ريال
أعلن بنك التنمية الاجتماعية عودة منتج آهل الذي يسمح للعملاء الذين سبق حصولهم على أحد منتجات التمويل الاجتماعي بالحصول على تمويل اجتماعي للمرة الثانية.
وأوضح بنك التنمية الاجتماعية عبر موقعه الإلكتروني أن منتج آهل يهدف إلى مساندة الأسر التي تزايدت عليهم المسؤوليات الأسرية.
وأكد بنك التنمية الاجتماعية أن من مميزات تمويل آهل أنه يصل إلى 60 ألف ريال، وبدون فوائد أو رسوم وتصل فترة السداد إلى 5 سنوات.
شروط الحصول على إعادة التمويل آهل من بنك التنمية الاجتماعية
ويمكِّن كل من موظف حكومي أو قطاع خاص أو متسبب أو متقاعد أو أرملة أو مطلقة أو مهجورة الحصول على تمويل آهل من بنك التنمية الاجتماعية.
وأوضح بنك التنمية الاجتماعية أن شروط الحصول على تمويل آهل هي نفس شروط الحصول على تمويل المنتجات الاجتماعية، مشيرا إلى أن تمويل آهل يستهدف العملاء ممن مضى على إقفالهم لتمويلهم السابق لدى البنك مدة سنة.
ووفقًا لبنك التنمية الاجتماعية فأنه يشترط على الموظف والمتقاعد من القطاع الخاص وربة المنزل والطالب والمتسبب تقديم كفالة وفق نموذج رقم 105 الموجود في موقع البنك، أما الموظف الحكومي فلا يشترط له كفيل.
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