«مسام» ينتزع 2782 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الثاني من مايو

إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع بلغ 166987
تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن «مسام»، خلال الأسبوع الثاني من شهر مايو الجاري؛ من انتزاع 2782 لغمًا؛ منها 34 لغمًا مضادة للأفراد، و382 لغمًا مضادة للدبابات و2321 ذخائر غير منفجرة، و45 عبوة ناسفة.
وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 166987 لغمًا زرعتها الميليشيا الحوثية الإرهابية في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة، وراح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن، سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.
ويأتي المشروع استمرارًا لجهود المملكة ممثلةً في مركز الملك سلمان للإغاثة؛ حيث يسعى المشروع إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، وتدريب كوادر وطنية يمنية على نزع الألغام، ووضع آلية تساعد اليمنيين على امتلاك خبرات مستدامة بهذا المجال.
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