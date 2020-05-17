مكة والرياض يتصدران قائمة حالات التعافي من فيروس كورونا

من إجمالي أكثر من 25 ألفًا..
أعلنت وزارة الصحة أن إجمالي المتعافين من فيروس كورونا وصل إلى (25722)؛ وذلك بعد شفاء (2056) حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وبحسب موقع إحصاءات كورونا في المملكة التابع لوزارة الصحة، تصدرت مكة خريطة إجمالي المتعافين بـ6293 حالة، ثم جاءت الرياض بـ5648 حالة، ثم جدة بـ4292 حالة، ثم المدينة المنورة بـ2966 حالة.
ومن جانبه، قال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبد العالي: "إن نسبة السعوديين في إصابات كورونا الجديدة بلغت 40% من عدد الحالات المسجلة، مقابل 60% لغير السعوديين".
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي للكشف عن مستجدات كورونا، أن نسبة الذكور بين المصابين 78%، والإناث 22%، وسجَّل كبار السن نسبة 4% من نسب المصابين اليوم والأطفال 9%، فيما كانت النسبة الكبرى عند البالغين بـ87%.
وأضاف العبد العالي أنه فيما يتعلق بالوقاية، طبقت المملكة حُزمًا من الإجراءات الوقائية والاحترازية، ساهمت في أن يكون المنحنى مُتحكَّمًا فيه، وضمن المنحنيات العالمية الأدنى، وأن يكون تسارعه متباطئًا.
وأشار متحدث الصحة إلى أن المملكة من الدول المتميزة في تقديم الفحوص المخبرية، فقبل شهر كانت من 5 آلاف إلى 6 آلاف واليوم تضاعفت 3 مرات، وستتضاعف أكثر خلال الفترة المقبلة
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