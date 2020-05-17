«أمانة الشرقية» تُنفذ 469 جولة رقابية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية

للحد من انتشار فيروس كورونا وتحسين المشهد الحضري
نفذت أمانة المنطقة الشرقية، 469 جولة منها 81 جولة مشتركة مع عدد من الجهات ذات العلاقة على الأسواق المركزية، ومساكن العمالة.
يأتي ذلك للتأكد من تطبيق الأنظمة والاشتراطات الصحية خلال شهر رمضان المبارك، والتزمها بالتدابير الصحية الوقائية المرتبطة للحد من انتشار فيروس كورونا، وتحسين المشهد الحضري.
وأوضحت الأمانة اليوم الأحد، أن هذه الحملات أسفرت عن 11 مخالفة للتكدس في الأسواق المركزية، و مخالفات في مساكن العمالة، و51 مخالفة في عدم التزام بعض المحلات بالتدابير الصحية الوقائية.
وأصدرت الأمانة 3 مخالفات لمزاولة أنشطة من المحلات غير المستثناة، و41 مخالفة من الأنشطة المستثناة خلال فترة الحظر، إضافة إلى إصدار 29 شهادة صحية لعدد من المنشآت.
وفي جانب النظافة والإصحاح البيئي رفعت الأمانة 8192 طنًا من النفايات بمشاركة 9997 فردا و9419 آلية ومعدة، وإزالة 4190 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات.
وصادرت 2208 كيلو جرامات من المنتجات المخالفة وغير الصالحة للاستخدام، إضافة إلى تطهير وتعقيم 6804 مواقع عامة، وتنظيف وتطهير 1144 موقعًا في المحلات والأسواق التجارية، باستخدام 188.180 لترًا من المعقمات والمطهرات.
وقدمت من خلال المسؤولية الاجتماعية معلومات متعددة حول تطبيق الإجراءات الاحترازية ليستفيد منها المجتمع من خلال بث الأخبار والصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي والأخبار الصحفية .
وأشارت إلى نشرها 16 خبرًا حول تطبيق الإجراءات الاحترازية، إضافة إلى نشر 52 تغريدة تتحدث عن جهود الأمانة اليومية ومجموعة من النصائح حول الوقاية من جائحة كورونا.
وأكدت أمانة الشرقية استمرارها في تكثيف الجولات الرقابية في جميع المواقع وحملات التطهير والتعقيم للقضاء على هذا الوباء من أجل بيئة آمنة على الجميع، داعيةً المواطنين والمقيمين والتواصل معها في حال وجود أي محل أو منشأة لم تطبق الإجراءات الاحترازية أو استفسارات أخرى من خلال مركز «٩٤٠».
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