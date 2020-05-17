بإجمالي 718 حالة.. مولود جديد عن كل ساعة في أبريل الماضي بالطائف

سجّلت ساعات شهر أبريل الماضي ولادة مولود جديد في كلٍّ ساعة من ساعات أيامه الثلاثين بواقع 24 حالة ولادة يوميًا على مدى أيام الشهر كان بينهم 368 مولودًا ذكرًا، فيما بلغ عدد الإناث 350 دون وفيات ولله الحمد بين المواليد الجدد .

جاء ذلك وفقًا لما أظهرته التقارير الدورية للمواليد الجدد بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف في إطار الجهود الطبية للطواقم العاملة بالمستشفى خلال شهر أبريل.

وقالت الصحة في الطائف، إنَّ طوارئ برج النساء والولادة بالمجمع استقبل خلال الفترة ذاتها 2407 حالات تخللها 158عملية ناجحة في حين بلغت نسبة الاشغال 66٪ من مجموع طاقة البرج التشغيلة البالغة 300 سرير مخصصة لأمراض النساء والولادة.

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