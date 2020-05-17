

بريدة 24 رمضان 1441 هـ الموافق 17 مايو 2020 م واس

نظمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلي بحي الريان والنهضة في بريدة لقاءً عن بُعد بعنوان " التطوع الناجح "، بمشاركة 73 شخصاً، وذلك ضمن سلسلة برامجها التي تهدف إلى تنمية المجتمع .

وتطرق مدير وحدة التطوع بلجنة التنمية بالريان والنهضة سابقا وسفير جمعية تطوير للتطوع بالقصيم فراس بن عبدالرحمن الفائز، عن مفهوم التطوع الناجح وهو الذي يستفيد منه المجتمع ويفعله الفرد بمطلق حريته وبدون مردود نقدي ويورث السعادة والرضا، كما تحدث عن الأسئلة الثلاثة الذهبية التي تساعد على البدء في عمل تطوعي ناجح .

وفي نهاية اللقاء أشار الفائز للأساسيات الخمسة للنجاح في العمل التطوعي وهي: فكرة طموحة خلاقة ، خطة دقيقة ، فريق عمل متناغم ، استشعار الأثر قبل البدء، ابدأ فوراً .

// انتهى //

19:40ت م

0130





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / " التطوع الناجح " لقاء عن بُعد بلجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في بريدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.