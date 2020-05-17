السعودية اليوم/ أمانة الجوف وبلدياتها تنفذ 177 جولة للتأكد من تطبيق التدابير الصحية



سكاكا 24 رمضان 1441 هـ الموافق 17 مايو 2020 م واس

نفذت أمانة منطقة الجوف أمس، 177 جولة ، منها 5 جولات مشتركة مع عدد من الجهات ذات العلاقة على الأسواق المركزية، ومساكن الوافدين ، للتأكد من تطبيق الأنظمة

والاشتراطات الصحية خلال شهر رمضان المبارك، والتزامها بالتدابير الصحية الوقائية المرتبطة بإجراءات الحد من انتشار فيروس

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عبدالله بن بدر الماجد، أن هذه الحملات أسفرت عن 8 مخالفات للتكدس في الأسواق المركزية ، و 5 مخالفات في عدم التزام بعض المحلات بالتدابير الصحية الوقائية، وتم تحرير 3 مخالفات لأنشطة مستثناة خلال فترة منع التجول لوجود ملاحظات عليها، إضافة إلى إصدار 17 شهادة صحية لعدد من المنشآت.

وفي جانب النظافة والإصحاح البيئي رفعت الأمانة 1514 طناً من النفايات بمشاركة أكثر من 1400 فرد و 305 آليات ومعدات، وإزالة 2957 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات، ومصادرة 231 كيلو جرامات من المنتجات المخالفة وغير الصالحة للاستخدام، إضافة إلى تطهير وتعقيم 2624 موقعا عاما، وتنظيف وتطهير 258 موقعاً في المحلات والأسواق التجارية، باستخدام 45911 لتراً من المعقمات والمطهرات.

وأكد الماجد استمرار الأمانة وكافة بلدياتها التابعة في تكثيف الجولات الرقابية على جميع المواقع وحملات التطهير والتعقيم لمكافحة هذا الوباء من أجل بيئة آمنة على الجميع، وفق توجيهات ومتابعة من قبل أمين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان.

داعياً المواطنين والمقيمين والتواصل معها في حال وجود أي محل أو منشأة لم تطبق الإجراءات الاحترازية أو استفسارات أخرى من خلال مركز خدمة العملاء "940".

// انتهى //

19:33ت م

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سكاكا 24 رمضان 1441 هـ الموافق 17 مايو 2020 م واسنفذت أمانة منطقة الجوف أمس، 177 جولة ، منها 5 جولات مشتركة مع عدد من الجهات ذات العلاقة على الأسواق المركزية، ومساكن الوافدين ، للتأكد من تطبيق الأنظمةوالاشتراطات الصحية خلال شهر رمضان المبارك، والتزامها بالتدابير الصحية الوقائية المرتبطة بإجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا ، وتحسين المشهد الحضري.وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عبدالله بن بدر الماجد، أن هذه الحملات أسفرت عن 8 مخالفات للتكدس في الأسواق المركزية ، و 5 مخالفات في عدم التزام بعض المحلات بالتدابير الصحية الوقائية، وتم تحرير 3 مخالفات لأنشطة مستثناة خلال فترة منع التجول لوجود ملاحظات عليها، إضافة إلى إصدار 17 شهادة صحية لعدد من المنشآت.وفي جانب النظافة والإصحاح البيئي رفعت الأمانة 1514 طناً من النفايات بمشاركة أكثر من 1400 فرد و 305 آليات ومعدات، وإزالة 2957 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات، ومصادرة 231 كيلو جرامات من المنتجات المخالفة وغير الصالحة للاستخدام، إضافة إلى تطهير وتعقيم 2624 موقعا عاما، وتنظيف وتطهير 258 موقعاً في المحلات والأسواق التجارية، باستخدام 45911 لتراً من المعقمات والمطهرات.وأكد الماجد استمرار الأمانة وكافة بلدياتها التابعة في تكثيف الجولات الرقابية على جميع المواقع وحملات التطهير والتعقيم لمكافحة هذا الوباء من أجل بيئة آمنة على الجميع، وفق توجيهات ومتابعة من قبل أمين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان.داعياً المواطنين والمقيمين والتواصل معها في حال وجود أي محل أو منشأة لم تطبق الإجراءات الاحترازية أو استفسارات أخرى من خلال مركز خدمة العملاء "940".// انتهى //19:33ت م0129

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