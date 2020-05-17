السعودية اليوم / تسجيل 119 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السنغال



داكار 24 رمضان 1441 هـ الموافق 17 مايو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة السنغالية عن تسجيل 119 حالة إصابة جديدة بفيروس

وقالت الوزارة في بيان : إن عدد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 2429 حالة منذ الثاني من شهر مارس الماضي ، مشيرة إلى أن مجموع الوفيات بلغ 25 حالة، فيما ارتفعت حالات الشفاء إلى 949 حالة.

وكان الرئيس السنغالي ماكي سال قد أعلن عن تمديد حالة الطوارئ الصحية في البلاد لمكافحة تفشي فيروس كورونا إلى غاية 2 يونيو المقبل.

// انتهى //

19:32ت م

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داكار 24 رمضان 1441 هـ الموافق 17 مايو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة السنغالية عن تسجيل 119 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19 " إثر إجراء 989 تحليلاً مخبرياً في الـ24 ساعة الأخيرة.وقالت الوزارة في بيان : إن عدد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 2429 حالة منذ الثاني من شهر مارس الماضي ، مشيرة إلى أن مجموع الوفيات بلغ 25 حالة، فيما ارتفعت حالات الشفاء إلى 949 حالة.وكان الرئيس السنغالي ماكي سال قد أعلن عن تمديد حالة الطوارئ الصحية في البلاد لمكافحة تفشي فيروس كورونا إلى غاية 2 يونيو المقبل.// انتهى //19:32ت م0128

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