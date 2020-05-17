السعودية اليوم / الأمن الباكستاني يحبط عملية إرهابية ويقضي على أربعة من عناصر داعش



إسلام آباد 24 رمضان 1441 هـ الموافق 17 مايو 2020 م واس

أعلنت الشرطة الباكستانية اليوم عن نجاحها في القضاء على أربعة إرهابيين من عناصر تنظيم داعش الإرهابي كانوا يخططون لتنفيذ عملية إرهابية في إقليم البنجاب الشرقي .

وأفاد قسم مكافحة الإرهاب بشرطة البنجاب في بيان أن فرقة أمنية داهمت موقعاً للإرهابيين بالقرب من مدنية بهاولبور وتمكنت من القضاء على أربعة منهم، ونجح ثلاثة آخرون من الفرار إلى الغابات القريبة في تلك المنطقة .

وبيّن أن العملية تم تنفيذها في ضوء معلومات استخباراتية، رصدت تخطيط الإرهابيين الذين قُتلوا لتنفيذ هجوم إرهابي كبير على مكان عبادة لأقلية محلية .

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18:27ت م

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