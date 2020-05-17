السعودية اليوم / هطول أمطار على محافظة الوجه



الوجه 24 رمضان 1441 هـ الموافق 17 مايو 2020 م واس

هطلت أمس, أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مدينة الوجه ولا تزال الفرصة مهيأة لهطول الأمطار.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد أصدرت تنبيهاً متقدماً حذرت فيه من استمرار هطول أمطار رعدية ورياح نشطة تؤدي إلى تدني الرؤية.

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

18:25ت م

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