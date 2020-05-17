السعودية اليوم / هيئة الأمر بالمعروف بمنطقة مكة المكرمة تنفذ خطة العمل الميداني والتوعوي خلال عطلة عيد الفطر



مكة المكرمة 24 رمضان 1441 هـ الموافق 17 مايو 2020 م واس

بدأ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة بتنفيذ خطة العمل الميداني والتوعوي خلال عطلة عيد الفطر المبارك لهذا العام بتكليف عدد من الأعضاء الميدانيين للعمل خلال فترة رفع منع التجول الجزئي وتشمل هيئات محافظات منطقة مكة المكرمة المسموح للأهالي بالتجول فيها خلال الساعات المستثناة.

وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري أن الخطة تركز على الجولات الميدانية وعلى الأسواق والمجمعات في محافظات المنطقة ويتخلل الخطة برامج توعوية تنفذها إدارة التوعية والتوجيه عبارة عن لوحات توجيهية وتوعوية تحث المتسوقين ومرتادي المجمعات التجارية بالالتزام بالاحترازات الوقائية والتدابير الصحية وتذكير المجتمع بلزوم منازلهم والحرص على التباعد الجسدي والالتزام بتعليمات الجهات المختصة من خلال الدويات الميدانية والشاشات الإلكترونية في المجمعات التجارية والطرق العامة كما تعرض الشاشات مقاطع قصيرة ورسائل إرشادية تحث على أهمية المحافظة على الآداب واغتنام ما بقي من الشهر المبارك فيما يعود على الجميع بالنفع والفائدة في حياتهم اليومية.

وأكد العمري أن خطة العمل الميدانية خلال أيام عيد الفطر المبارك تحقق الأهداف المنشودة وفق توجيهات صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وسمو نائبه المحققة لتطلعات القيادة الرشيدة لافتا أن هذه الخطط الميدانية تأتي بمتابعة ودعم من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند وفقه الله.

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18:17ت م

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