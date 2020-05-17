السعودية اليوم / إعلان أول إصابة بفيروس كورونا بين موظفي الأمم المتحدة بموريتانيا



نواكشوط 24 رمضان 1441 هـ الموافق 17 مايو 2020 م واس

أكدت ممثلية منظمة الأمم المتحدة في نواكشوط تسجيل أول إصابة بفيروس

وأفاد بيان صادر عن ممثلية الأمم المتحدة أن وزارة الصحة الموريتانية تقود التحقيق الذي يقوم به خبراء في الأوبئة لتحديد الإجراءات المناسبة واختبار الأشخاص الذين كانوا على اتصال بالمريض .

وأضاف البيان أن ممثلية الأمم المتحدة بموريتانيا تستمر في احترام و تعزيز كل إجراءات الوقاية من مرض " كوفيد - 19 " تمشياً مع توصيات منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة في موريتانيا تستمر في مرافقة الحكومة الموريتانية بمحاربة الوباء .

//انتهى //

18:15ت م

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نواكشوط 24 رمضان 1441 هـ الموافق 17 مايو 2020 م واسأكدت ممثلية منظمة الأمم المتحدة في نواكشوط تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا بين موظفيها بموريتانيا .وأفاد بيان صادر عن ممثلية الأمم المتحدة أن وزارة الصحة الموريتانية تقود التحقيق الذي يقوم به خبراء في الأوبئة لتحديد الإجراءات المناسبة واختبار الأشخاص الذين كانوا على اتصال بالمريض .وأضاف البيان أن ممثلية الأمم المتحدة بموريتانيا تستمر في احترام و تعزيز كل إجراءات الوقاية من مرض " كوفيد - 19 " تمشياً مع توصيات منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة في موريتانيا تستمر في مرافقة الحكومة الموريتانية بمحاربة الوباء .//انتهى //18:15ت م0118

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