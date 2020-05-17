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تعرف على عقوبات التجمعات العائلية في السعودية

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 17 مايو 2020

اعتمدت وزارة الداخلية السعودية لائحة تصنيف المخالفات والعقوبات للتجمعات العائلية داخل المنازل أو الاستراحات أو الشاليهات أو المزارع لأكثر من أسرة لا يربطهم علاقة سكنية واحدة .

 

وشملت اللائحة التجمعات العائلية، وتعني تجمُّع أكثر من أسرة داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع، للمرة الاولي 10 آلاف ريال، والحضور أو الدعوة للحضور أو المتسبب بذلك غرامة 5000 ريال، والمرة الثانية تضاعف الغرامة الى 20000الف ريال، والحضور أو الدعوة للحضور أو المتسبب بذلك غرامة 1000 ريال.

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وذكرت الوزارة على حسابها في "تويتر" في حال تكرار أي من المخالفات السابقة، على مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة الثالثة على منشآت القطاع الخاص مع إغلاقها لمدة 6 أشهر، وإحالة المسؤول  إلى النيابة العامة، وفقا للبيان.

 

واوضحت الائحة أن أذا كان المخالف من المقييمن في المملكة فيتم إبعادة ومنع دخولة نهائياً اليها بعد تنفيذ العقوبة الموقعة في حقة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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