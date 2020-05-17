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ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 41152 حالة، توفيت منها 895 حالة، وتماثلت للشفاء 11341 حالة، وتخضع 27937 حالة للحجر الصحي الإلزامي.
وأوضح الإحصاء اليومي للمركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن من بين إجمالي المصابين بالفيروس في باكستان توجد 16377 حالة في إقليم السند، و14584 حالة في إقليم البنجاب، و6061 حالة في إقليم خيبر بختونخواه، و2544 حالة في إقليم بلوشستان.
كما توجد 947 حالة في منطقة العاصمة إسلام أباد، و527 حالة في محافظة جيلجيت بلتستان، و112 حالة في إقليم كشمير الحرة.فيروس كورونا الجديد
كورونا.. إصابات باكستان في الفيروس تتخطى أربعين ألفاًوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-05-17
ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 41152 حالة، توفيت منها 895 حالة، وتماثلت للشفاء 11341 حالة، وتخضع 27937 حالة للحجر الصحي الإلزامي.
وأوضح الإحصاء اليومي للمركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن من بين إجمالي المصابين بالفيروس في باكستان توجد 16377 حالة في إقليم السند، و14584 حالة في إقليم البنجاب، و6061 حالة في إقليم خيبر بختونخواه، و2544 حالة في إقليم بلوشستان.
كما توجد 947 حالة في منطقة العاصمة إسلام أباد، و527 حالة في محافظة جيلجيت بلتستان، و112 حالة في إقليم كشمير الحرة.
17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441
06:33 PM
الإحصاء اليومي: توفيت منها 895 حالة وتماثلت للشفاء 11341
ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 41152 حالة، توفيت منها 895 حالة، وتماثلت للشفاء 11341 حالة، وتخضع 27937 حالة للحجر الصحي الإلزامي.
وأوضح الإحصاء اليومي للمركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن من بين إجمالي المصابين بالفيروس في باكستان توجد 16377 حالة في إقليم السند، و14584 حالة في إقليم البنجاب، و6061 حالة في إقليم خيبر بختونخواه، و2544 حالة في إقليم بلوشستان.
كما توجد 947 حالة في منطقة العاصمة إسلام أباد، و527 حالة في محافظة جيلجيت بلتستان، و112 حالة في إقليم كشمير الحرة.
، كورونا.. إصابات باكستان في الفيروس تتخطى أربعين ألفاً ،
المصدر : الخليج 365
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