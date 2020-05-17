محمد بن مسعود - الدمام - الصحة البحرينية: تجاوزت البلاد حاجز الـ4 آلاف حالة قائمة أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم السبت، عن تعافي 12 حالة إضافية، وتسجيل 183 حالة قائمة جديدة؛ منها 119 حالة لعمالة وافدة، و64 حالة لمخالطين لحالات قائمة. ووفق صحيفة الوطن البحرينية: بهذا تتجاوز البحرين حاجز الـ4 آلاف حالة قائمة. وأظهرت الإحصائيات ارتفاع الحالات في العناية المركزة إلى 6 أشخاص.فيروس كورونا الجديد البحرين.. 183 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 12 حالة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-17 أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم السبت، عن تعافي 12 حالة إضافية، وتسجيل 183 حالة قائمة جديدة؛ منها 119 حالة لعمالة وافدة، و64 حالة لمخالطين لحالات قائمة. ووفق صحيفة الوطن البحرينية: بهذا تتجاوز البحرين حاجز الـ4 آلاف حالة قائمة. وأظهرت الإحصائيات ارتفاع الحالات في العناية المركزة إلى 6 أشخاص. Advertisements 17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441 06:33 PM الصحة البحرينية: تجاوزت البلاد حاجز الـ4 آلاف حالة قائمة الصحة البحرينية: تجاوزت البلاد حاجز الـ4 آلاف حالة قائمة أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم السبت، عن تعافي 12 حالة إضافية، وتسجيل 183 حالة قائمة جديدة؛ منها 119 حالة لعمالة وافدة، و64 حالة لمخالطين لحالات قائمة. ووفق صحيفة الوطن البحرينية: بهذا تتجاوز البحرين حاجز الـ4 آلاف حالة قائمة. وأظهرت الإحصائيات ارتفاع الحالات في العناية المركزة إلى 6 أشخاص. ، البحرين.. 183 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 12 حالة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البحرين.. 183 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 12 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.