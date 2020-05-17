، "بر جدة" تستعد لتسليم 15 ألف أسرة زكاة الفطر ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
بدأت جمعية البر بجدة حملتها عبر قنواتها الإلكترونية لاستقبال زكاة الفطر لتوزيعها على أكثر من 15 ألف أسرة محتاجة من الأسر المسجلة في قوائم الجمعية وذلك ضمن مشاريعها الموسمية.
وأفاد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية البر بجدة خلف بن هوصان العتيبي أن الأسر المستفيدة ستتأثر بسبب الحظر في الظروف الراهنة جراء جائحة كورونا، في حال كان الاعتماد على الطريقة التقليدية للزكاة، ولذلك بادرت الجمعية بطرح البدائل فوراً لضمان الوصول إلى المستفيدين ومنح المزكين فرصة إخراج الزكاة وتلبية احتياجات هذه الأسر.
وبيّن العتيبي أنه في ظل الظروف الحالية سيكون من الصعب على المزكي الوصول إلى المنافذ التقليدية لإخراج زكاة الفطر، وحرصاً من الجمعية على خدمة المزكين وفرت البدائل الإلكترونية وهي منصة البر الالكترونية، وتطبيق البر، وحسابات البر البنكية، وستصل الزكاة في موعدها الشرعي للأسر مستفيدة.
وذكر العتيبي أن الجمعية تستعد لتوزيع كسوة العيد على 1000 أسرة بجدة، كما أن 1200 يتيم سيحصلون على عيدياتهم عبر مشروع (عيدية يتيم) الموسمي والذي تنفذه الجمعية منذ ما يزيد عن 40 عاماً، داعياً الجميع إلى التعاون مع الجمعية لإدخال البهجة والفرح على المحتاجين والأيتام.جمعية البر الخيرية
"بر جدة" تستعد لتسليم 15 ألف أسرة زكاة الفطرعبدالعزيز السلمي الخليج 365 2020-05-17
بدأت جمعية البر بجدة حملتها عبر قنواتها الإلكترونية لاستقبال زكاة الفطر لتوزيعها على أكثر من 15 ألف أسرة محتاجة من الأسر المسجلة في قوائم الجمعية وذلك ضمن مشاريعها الموسمية.
وأفاد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية البر بجدة خلف بن هوصان العتيبي أن الأسر المستفيدة ستتأثر بسبب الحظر في الظروف الراهنة جراء جائحة كورونا، في حال كان الاعتماد على الطريقة التقليدية للزكاة، ولذلك بادرت الجمعية بطرح البدائل فوراً لضمان الوصول إلى المستفيدين ومنح المزكين فرصة إخراج الزكاة وتلبية احتياجات هذه الأسر.
وبيّن العتيبي أنه في ظل الظروف الحالية سيكون من الصعب على المزكي الوصول إلى المنافذ التقليدية لإخراج زكاة الفطر، وحرصاً من الجمعية على خدمة المزكين وفرت البدائل الإلكترونية وهي منصة البر الالكترونية، وتطبيق البر، وحسابات البر البنكية، وستصل الزكاة في موعدها الشرعي للأسر مستفيدة.
وذكر العتيبي أن الجمعية تستعد لتوزيع كسوة العيد على 1000 أسرة بجدة، كما أن 1200 يتيم سيحصلون على عيدياتهم عبر مشروع (عيدية يتيم) الموسمي والذي تنفذه الجمعية منذ ما يزيد عن 40 عاماً، داعياً الجميع إلى التعاون مع الجمعية لإدخال البهجة والفرح على المحتاجين والأيتام.
17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441
06:26 PM
عبر مشروع "أخرج زكاتك وأنت في بيتك"
بدأت جمعية البر بجدة حملتها عبر قنواتها الإلكترونية لاستقبال زكاة الفطر لتوزيعها على أكثر من 15 ألف أسرة محتاجة من الأسر المسجلة في قوائم الجمعية وذلك ضمن مشاريعها الموسمية.
وأفاد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية البر بجدة خلف بن هوصان العتيبي أن الأسر المستفيدة ستتأثر بسبب الحظر في الظروف الراهنة جراء جائحة كورونا، في حال كان الاعتماد على الطريقة التقليدية للزكاة، ولذلك بادرت الجمعية بطرح البدائل فوراً لضمان الوصول إلى المستفيدين ومنح المزكين فرصة إخراج الزكاة وتلبية احتياجات هذه الأسر.
وبيّن العتيبي أنه في ظل الظروف الحالية سيكون من الصعب على المزكي الوصول إلى المنافذ التقليدية لإخراج زكاة الفطر، وحرصاً من الجمعية على خدمة المزكين وفرت البدائل الإلكترونية وهي منصة البر الالكترونية، وتطبيق البر، وحسابات البر البنكية، وستصل الزكاة في موعدها الشرعي للأسر مستفيدة.
وذكر العتيبي أن الجمعية تستعد لتوزيع كسوة العيد على 1000 أسرة بجدة، كما أن 1200 يتيم سيحصلون على عيدياتهم عبر مشروع (عيدية يتيم) الموسمي والذي تنفذه الجمعية منذ ما يزيد عن 40 عاماً، داعياً الجميع إلى التعاون مع الجمعية لإدخال البهجة والفرح على المحتاجين والأيتام.
، "بر جدة" تستعد لتسليم 15 ألف أسرة زكاة الفطر ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "بر جدة" تستعد لتسليم 15 ألف أسرة زكاة الفطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.