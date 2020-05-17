- 1/3
- 2/3
- 3/3
هطلت ظهر وعصر اليوم، أمطار متوسطة إلى غزيرة على مدينة سبت العلايا وضواحيها، أدت إلى جريان الأودية والشعاب.
عدسة "الخليج 365" سجّلت مقطع فيديو لمناطق هطول الأمطار التي شملت مدينة سبت العلايا والقرى التابعة لها ومنتزه شيبانة، وامتلاء سد وادي شيبانة بمياه السيول.
ولا تزال الأمطار تواصل هطولها حتى الآن. أمطار سيول
بالفيديو.. الأمطار تُسيل الأودية وتملأ سد شيبانة بسبت العلاياسويد الحارثي الخليج 365 2020-05-17
هطلت ظهر وعصر اليوم، أمطار متوسطة إلى غزيرة على مدينة سبت العلايا وضواحيها، أدت إلى جريان الأودية والشعاب.
عدسة "الخليج 365" سجّلت مقطع فيديو لمناطق هطول الأمطار التي شملت مدينة سبت العلايا والقرى التابعة لها ومنتزه شيبانة، وامتلاء سد وادي شيبانة بمياه السيول.
ولا تزال الأمطار تواصل هطولها حتى الآن.
17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441
06:18 PM
لا تزال تواصل هطولها حتى الآن على المدينة وضواحيها
هطلت ظهر وعصر اليوم، أمطار متوسطة إلى غزيرة على مدينة سبت العلايا وضواحيها، أدت إلى جريان الأودية والشعاب.
عدسة "الخليج 365" سجّلت مقطع فيديو لمناطق هطول الأمطار التي شملت مدينة سبت العلايا والقرى التابعة لها ومنتزه شيبانة، وامتلاء سد وادي شيبانة بمياه السيول.
ولا تزال الأمطار تواصل هطولها حتى الآن.
، بالفيديو.. الأمطار تُسيل الأودية وتملأ سد شيبانة بسبت العلايا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. الأمطار تُسيل الأودية وتملأ سد شيبانة بسبت العلايا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.