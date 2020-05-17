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بالفيديو.. الأمطار تُسيل الأودية وتملأ سد شيبانة بسبت العلايا

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محمد بن مسعود - الدمام - لا تزال تواصل هطولها حتى الآن على المدينة وضواحيها

هطلت ظهر وعصر اليوم، أمطار متوسطة إلى غزيرة على مدينة سبت العلايا وضواحيها، أدت إلى جريان الأودية والشعاب.

عدسة "الخليج 365" سجّلت مقطع فيديو لمناطق هطول الأمطار التي شملت مدينة سبت العلايا والقرى التابعة لها ومنتزه شيبانة، وامتلاء سد وادي شيبانة بمياه السيول.

ولا تزال الأمطار تواصل هطولها حتى الآن. أمطار سيول

بالفيديو.. الأمطار تُسيل الأودية وتملأ سد شيبانة بسبت العلايا

سويد الحارثي الخليج 365 2020-05-17

هطلت ظهر وعصر اليوم، أمطار متوسطة إلى غزيرة على مدينة سبت العلايا وضواحيها، أدت إلى جريان الأودية والشعاب.

عدسة "الخليج 365" سجّلت مقطع فيديو لمناطق هطول الأمطار التي شملت مدينة سبت العلايا والقرى التابعة لها ومنتزه شيبانة، وامتلاء سد وادي شيبانة بمياه السيول.

ولا تزال الأمطار تواصل هطولها حتى الآن.

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17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441

06:18 PM

لا تزال تواصل هطولها حتى الآن على المدينة وضواحيها

هطلت ظهر وعصر اليوم، أمطار متوسطة إلى غزيرة على مدينة سبت العلايا وضواحيها، أدت إلى جريان الأودية والشعاب.

عدسة "الخليج 365" سجّلت مقطع فيديو لمناطق هطول الأمطار التي شملت مدينة سبت العلايا والقرى التابعة لها ومنتزه شيبانة، وامتلاء سد وادي شيبانة بمياه السيول.

ولا تزال الأمطار تواصل هطولها حتى الآن.

، بالفيديو.. الأمطار تُسيل الأودية وتملأ سد شيبانة بسبت العلايا ،
المصدر : الخليج 365

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