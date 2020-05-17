- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
أطلق فريق ورود نوارة التطوعي مبادرته الثالثة خلال شهر رمضان المبارك "جسر المحبة"؛ حيث تم توزيع 300 سلة رمضانية جديدة، وذلك بمشاركة ملتقى "إعلاميون مبادرون" الذي ساهم بـ47 سلة رمضانية، ويستهدف توزيع السلال الغذائية على الأسر المتعفّفة، والمتضرّرة جراء كورونا.
وأوضحت قائدة فريق ورود نوارة نوره محمد العقلا، أن هذه المبادرة تأتي كـ"جسر محبة" ممتدّ للأسر التي الخليج 365 أن تم توزيع سلال غذائية لها في بداية شهر رمضان المبارك، لضمان الاكتفاء قدر المستطاع لهذه الأسر، خاصة والعالم يعاني من هذه الأزمة التي بسببها توقف الاقتصاد؛ حيث تعاني بعض الأسر من العوز والحاجة لقلّة ذات اليد نتيجة توقّف بعض المهن اليومية.
وأضافت أن فريق ورود نوارة التطوعي 300 سلة في هذه الحملة، ليصل إجمالي ما تم توزيعه خلال شهر رمضان المبارك قرابة 500 سلة غذائية، بالإضافة إلى التمر والمبالغ النقدية، على الأسر المتعفّفة شملت أحياء مدينة الرياض ومحافظة الدرعية.
وبالإضافة إلى مبادرة "جسر المحبة" يكون ملتقى "إعلاميون مبادرون" قد شارك ونفّذ 3 مبادرات خلال الشهرين الماضيين؛ حيث نظم لقاء افتراضيًّا مع رئيس الجمعية الصيدلية السعودية عبر برنامج ZOOM لبحث آخر مستجدات علاج "كورونا"، كما نفذ لقاء افتراضيًّا آخر تحت عنوان "صناعة السعادة المنزلية" لبحث الاستثمار الأفضل لأوقات الأسرة خلال فترة البقاء في المنزل.
توزيع 300 سلة رمضانية جديدة ضمن مبادرة "جسر المحبة"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-17
أطلق فريق ورود نوارة التطوعي مبادرته الثالثة خلال شهر رمضان المبارك "جسر المحبة"؛ حيث تم توزيع 300 سلة رمضانية جديدة، وذلك بمشاركة ملتقى "إعلاميون مبادرون" الذي ساهم بـ47 سلة رمضانية، ويستهدف توزيع السلال الغذائية على الأسر المتعفّفة، والمتضرّرة جراء كورونا.
وأوضحت قائدة فريق ورود نوارة نوره محمد العقلا، أن هذه المبادرة تأتي كـ"جسر محبة" ممتدّ للأسر التي الخليج 365 أن تم توزيع سلال غذائية لها في بداية شهر رمضان المبارك، لضمان الاكتفاء قدر المستطاع لهذه الأسر، خاصة والعالم يعاني من هذه الأزمة التي بسببها توقف الاقتصاد؛ حيث تعاني بعض الأسر من العوز والحاجة لقلّة ذات اليد نتيجة توقّف بعض المهن اليومية.
وأضافت أن فريق ورود نوارة التطوعي 300 سلة في هذه الحملة، ليصل إجمالي ما تم توزيعه خلال شهر رمضان المبارك قرابة 500 سلة غذائية، بالإضافة إلى التمر والمبالغ النقدية، على الأسر المتعفّفة شملت أحياء مدينة الرياض ومحافظة الدرعية.
وبالإضافة إلى مبادرة "جسر المحبة" يكون ملتقى "إعلاميون مبادرون" قد شارك ونفّذ 3 مبادرات خلال الشهرين الماضيين؛ حيث نظم لقاء افتراضيًّا مع رئيس الجمعية الصيدلية السعودية عبر برنامج ZOOM لبحث آخر مستجدات علاج "كورونا"، كما نفذ لقاء افتراضيًّا آخر تحت عنوان "صناعة السعادة المنزلية" لبحث الاستثمار الأفضل لأوقات الأسرة خلال فترة البقاء في المنزل.
17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441
06:17 PM
المبادرة الثالثة لفريق ورود نوارة التطوعي
أطلق فريق ورود نوارة التطوعي مبادرته الثالثة خلال شهر رمضان المبارك "جسر المحبة"؛ حيث تم توزيع 300 سلة رمضانية جديدة، وذلك بمشاركة ملتقى "إعلاميون مبادرون" الذي ساهم بـ47 سلة رمضانية، ويستهدف توزيع السلال الغذائية على الأسر المتعفّفة، والمتضرّرة جراء كورونا.
وأوضحت قائدة فريق ورود نوارة نوره محمد العقلا، أن هذه المبادرة تأتي كـ"جسر محبة" ممتدّ للأسر التي الخليج 365 أن تم توزيع سلال غذائية لها في بداية شهر رمضان المبارك، لضمان الاكتفاء قدر المستطاع لهذه الأسر، خاصة والعالم يعاني من هذه الأزمة التي بسببها توقف الاقتصاد؛ حيث تعاني بعض الأسر من العوز والحاجة لقلّة ذات اليد نتيجة توقّف بعض المهن اليومية.
وأضافت أن فريق ورود نوارة التطوعي 300 سلة في هذه الحملة، ليصل إجمالي ما تم توزيعه خلال شهر رمضان المبارك قرابة 500 سلة غذائية، بالإضافة إلى التمر والمبالغ النقدية، على الأسر المتعفّفة شملت أحياء مدينة الرياض ومحافظة الدرعية.
وبالإضافة إلى مبادرة "جسر المحبة" يكون ملتقى "إعلاميون مبادرون" قد شارك ونفّذ 3 مبادرات خلال الشهرين الماضيين؛ حيث نظم لقاء افتراضيًّا مع رئيس الجمعية الصيدلية السعودية عبر برنامج ZOOM لبحث آخر مستجدات علاج "كورونا"، كما نفذ لقاء افتراضيًّا آخر تحت عنوان "صناعة السعادة المنزلية" لبحث الاستثمار الأفضل لأوقات الأسرة خلال فترة البقاء في المنزل.
، توزيع 300 سلة رمضانية جديدة ضمن مبادرة "جسر المحبة" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر توزيع 300 سلة رمضانية جديدة ضمن مبادرة "جسر المحبة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.