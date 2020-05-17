السعودية | جامعة الملك عبدالعزيز تحقق المركز الأول بالمملكة بإنتاج بحوث الفلك والفضاء بحسب التصنيف العالمي U.S.News لعام 2020

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حققت جامعة الملك عبدالعزيز المركز الأول على مستوى المملكة في إنتاج البحوث المتعلقة بمجال علوم الفضاء وموضوعات علم الفلك والفيزياء الفلكية والأجرام السماوية وموضوعات دراسة الكون وذلك بحسب التصنيف العالمي U.S.News لعام 2020م.

وأوضح رئيس قسم علوم الفلك والفضاء بالجامعة الدكتور حسن محمد عسيري, أن القسم أول قسم من نوعه في المملكة العربية السعودية والثاني على مستوى الوطن العربي, حيث تم تأسيسه ليكون أحد الأسس المهمة لمواكبة التطورات العلمية والفضائية.

وبين أنه بدأت الدراسات الفلكية في الفصل الدراسي الثاني من عام 1396هـ كشعبه ضمن قسم الفيزياء وكانت تمنح البكالوريوس في تخصص فلك منفرد ثم صدر قرار المجلس الأعلى للجامعات عام 1399هـ بالموافقة على إنشاء قسم العلوم الفلكية كقسم مستقل ويمنح درجة البكالوريوس في التخصص المزدوج فلك/فيزياء وفلك/رياضيات.

وأشار إلى أنه منذ عام 1424هـ بدأ القسم في منح درجة الماجستير في علوم الفلك والفضاء بينما بدأ برنامج الدكتوراه مع بداية الفصل الأول من العام 1438 هـ في الفلك في مسارين: فلك فيزيائي وفلك ديناميكي.

وبين أن القسم يسعى إلى تخريج نخبة متميزة من طلاب البكالوريوس والماجستير والدكتوراه مزودة بالمعارف والمهارات ومؤهلة لتغطية احتياجات سوق العمل في المجالات العلمية المتخصصة في الدراسات الشمسية، الميكانيكا السماوية، علم الكون، الفلك الفيزيائي وديناميكا الفضاء.