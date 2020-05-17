شكرا لقرائتكم خبر عن "فُرجت" تسدد مديونية ٦٥٤ مستفيدا بأكثر من 49 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
وأكد المتحدث أن الفواتير المتاحة للسداد تعود للمحكومين في قضايا مالية غير جنائية، منوهاً إلى أن الخدمة متاحة عبر منصة "أبشر" فقط، ولا يوجد لها تطبيق خاص عبر المتاجر الإلكترونية.
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