- 1/3
- 2/3
- 3/3
أفاد المتحدث الإعلامي للمديرية العامة للسجون بسداد مديونية (654) من المواطنين والمقيمين المستفيدين من خدمة "فُرجت"، حيث بلغت قيمة الديون التي تم سدادها أكثر من 49 مليون ريال.
وأكد المتحدث أن الفواتير المتاحة للسداد تعود للمحكومين في قضايا مالية غير جنائية، منوهاً إلى أن الخدمة متاحة عبر منصة "أبشر" فقط، ولا يوجد لها تطبيق خاص عبر المتاجر الإلكترونية.المديرية العامة للسجون خدمة فُرجت
بأكثر من 49 مليوناً.. سداد مديونية 654 مستفيداً من خدمة "فُرجت"وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-05-17
أفاد المتحدث الإعلامي للمديرية العامة للسجون بسداد مديونية (654) من المواطنين والمقيمين المستفيدين من خدمة "فُرجت"، حيث بلغت قيمة الديون التي تم سدادها أكثر من 49 مليون ريال.
وأكد المتحدث أن الفواتير المتاحة للسداد تعود للمحكومين في قضايا مالية غير جنائية، منوهاً إلى أن الخدمة متاحة عبر منصة "أبشر" فقط، ولا يوجد لها تطبيق خاص عبر المتاجر الإلكترونية.
17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441
05:49 PM
متحدث "السجون": فواتير السداد للمحكومين في قضايا مالية غير جنائية
أفاد المتحدث الإعلامي للمديرية العامة للسجون بسداد مديونية (654) من المواطنين والمقيمين المستفيدين من خدمة "فُرجت"، حيث بلغت قيمة الديون التي تم سدادها أكثر من 49 مليون ريال.
وأكد المتحدث أن الفواتير المتاحة للسداد تعود للمحكومين في قضايا مالية غير جنائية، منوهاً إلى أن الخدمة متاحة عبر منصة "أبشر" فقط، ولا يوجد لها تطبيق خاص عبر المتاجر الإلكترونية.
، بأكثر من 49 مليوناً.. سداد مديونية 654 مستفيداً من خدمة "فُرجت" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر بأكثر من 49 مليوناً.. سداد مديونية 654 مستفيداً من خدمة "فُرجت" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.