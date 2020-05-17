محمد بن مسعود - الدمام - "الطائف" تسجل 81 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالي 1279 فهد العتيبي الخليج 365 2020-05-17 لا زالت "الطائف" تُسجل ارتفاعًا في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، بعد الإعلان عن 81 حالة جديدة ليصبح مجموع الإصابات 1279 إصابة، في حين غادر العزل بحمد الله 59 حالة جديدة تضاف لما قبلها ليصبح الإجمالي 328 حالة تعافٍ.

جاء ذلك من خلال الإيجاز الصحفي اليومي الذي تقدمه "وزارة الصحة" عن مستجدات فيروس كورونا، وتحديث قائمة الإصابات، حيث بلغت الحالات النشطة 950 حالة . 17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441 05:46 PM Advertisements 59 غادروا العزل.. وحصيلة التعافي 328 حالة 59 غادروا العزل.. وحصيلة التعافي 328 حالة لا زالت "الطائف" تُسجل ارتفاعًا في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، بعد الإعلان عن 81 حالة جديدة ليصبح مجموع الإصابات 1279 إصابة، في حين غادر العزل بحمد الله 59 حالة جديدة تضاف لما قبلها ليصبح الإجمالي 328 حالة تعافٍ.

جاء ذلك من خلال الإيجاز الصحفي اليومي الذي تقدمه "وزارة الصحة" عن مستجدات فيروس كورونا، وتحديث قائمة الإصابات، حيث بلغت الحالات النشطة 950 حالة . ، "الطائف" تسجل 81 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالي 1279 ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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