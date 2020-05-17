، جدة تسجل تزايداً في أعداد المتعافين من "كورونا" بلغ 4292 حالة ،

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ارتفع عدد المتعافين من جراء فيروس كورونا في جدة إلى 4292 متعافياً، بواقع 305 متعافين عن يوم أمس، وجاءت ثالثاً في أعداد المتعافين بعد مكة المكرمة والرياض، كما تصدرت جدة قائمة مدن المملكة في عدد الحالات النشطة بـ4899 حالة، وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا 9285 مصاباً، وجاءت في الترتيب الثالث في أعداد المصابين بعد مكة المكرمة والرياض.
وكلن الناطق باسم وزارة الصحة الدكتور محمد عبدالعالي قد أعلن اليوم في المؤتمر الصحفي، عن تسجيل 2736 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس السبت.
وقال: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 2056 حالة، وبلغ إجمالي حالات التعافي 25722 حالة.جدة فيروس كورونا الجديد
جدة تسجل تزايداً في أعداد المتعافين من "كورونا" بلغ 4292 حالةعبدالله الراجحي الخليج 365 2020-05-17
ارتفع عدد المتعافين من جراء فيروس كورونا في جدة إلى 4292 متعافياً، بواقع 305 متعافين عن يوم أمس، وجاءت ثالثاً في أعداد المتعافين بعد مكة المكرمة والرياض، كما تصدرت جدة قائمة مدن المملكة في عدد الحالات النشطة بـ4899 حالة، وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا 9285 مصاباً، وجاءت في الترتيب الثالث في أعداد المصابين بعد مكة المكرمة والرياض.
وكلن الناطق باسم وزارة الصحة الدكتور محمد عبدالعالي قد أعلن اليوم في المؤتمر الصحفي، عن تسجيل 2736 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس السبت.
وقال: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 2056 حالة، وبلغ إجمالي حالات التعافي 25722 حالة.
17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441
05:39 PM
جاءت في المركز الثالث بعد مكة المكرمة والرياض
ارتفع عدد المتعافين من جراء فيروس كورونا في جدة إلى 4292 متعافياً، بواقع 305 متعافين عن يوم أمس، وجاءت ثالثاً في أعداد المتعافين بعد مكة المكرمة والرياض، كما تصدرت جدة قائمة مدن المملكة في عدد الحالات النشطة بـ4899 حالة، وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا 9285 مصاباً، وجاءت في الترتيب الثالث في أعداد المصابين بعد مكة المكرمة والرياض.
وكلن الناطق باسم وزارة الصحة الدكتور محمد عبدالعالي قد أعلن اليوم في المؤتمر الصحفي، عن تسجيل 2736 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس السبت.
وقال: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 2056 حالة، وبلغ إجمالي حالات التعافي 25722 حالة.
، جدة تسجل تزايداً في أعداد المتعافين من "كورونا" بلغ 4292 حالة ،
المصدر : الخليج 365
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