، وادي السرف بمكة.. مكان شهد آخر امرأة تزوجها الرسول وفيه دُفنت ،

محمد بن مسعود - الدمام - "برقة" لـ"الخليج 365": خيّم فيه بعد عودته من مكة للمدينة بالسنة السابعة للهجرة

يقع وادي السرف شمال المسجد الحرام، ويبعد في حدود 15 كلم تقريباً، ويقطع مكة من الشرق إلى الغرب، وفيه تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم بميمونة -رضي الله عنها- وفيه دُفنت.

يقول الباحث في تاريخ السيرة النبوية سمير برقة لـ"الخليج 365": وادي السرف هو المكان الذي خيم فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بعد عودته من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة في السنة السابعة للهجرة، حيث إن قريش لم تسمح للمصطفى بالمكوث في مكة إلا ثلاثة أيام فقط، بموجب اتفاقية صلح الحديبية الذي نصّ أحد بنوده على أن يدخل النبي وأصحابه في السنة التي تليها، وهي السنة السابعة للهجرة.

وأضاف "برقة": لقد خيّم الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الوادي أثناء عودته، ويُعرف اليوم بالنوارية، حيث تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم بميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها، وهي آخر امرأة تزوجها الرسول الكريم.



وتابع: في عام 51 للهجرة، كانت أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها في مكة للحج، وفي أثناء عودتها توفيت، فُحملت ودُفنت مكان زواجها بالرسول الكريم.

وادي السرف مكة المكرمة