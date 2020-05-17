شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «المنيع» يوضح حكم خروج المذي من الصائم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الشيخ عبدالله المنيع، عن حكم خروج "المذي" من الصائم وهل يؤثر على صحة صيامه أو لا."

وقال خلال برنامج "يستفتونك" : " لابد من التفريق بين المذي والمني، أما المني فهو الذي يخرج دفعًا بلذة وإذا خرج فهذا يعني وجوب الاغتسال " .

وأضاف: " وأما المذي فلا يوجب غسلًا ولكنه نجس، فإذا وقع على ثياب فيجب أن يُغسل ولا يؤثر على الصيام " .