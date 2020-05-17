شكرا لمتابعة خبر عن 12 لقبًا للملك عبدالعزيز «رحمه الله» والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):للملك عبدالعزيز آل سعود "رحمه الله"، العديد من الألقاء والعزاوي، وقد كشف حساب "تاريخ آل سعود" عن بعضها.
وتضمنت تلك الألقاء والعزاوي " الإمام، الملك، معزي، الموحد، المؤسس، أخو نورة، ابن سعود، أهل العوجا، ابو تركي، ابن فيصل، ابن مقرن، الشيوخ " .
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