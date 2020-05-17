شكرا لمتابعة خبر عن خالد النمر يوضح متى يستفرغ مريض كورونا الدم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أكد الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أن غالبية مرضى أكد الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أن غالبية مرضى فيروس كورونا المستجد لا يستفرغون الدم. وأضاف: " لكن رأيت حالات (نادرة) لمرضى قلب أصيبوا بكورونا فإذا حدث تسمم دم وفشل كبد حاد وارتفعت سيولة الدم فقد يحدث لديهم استفراغ دم في تلك الظروف " . وأوضحت وزارة الصحة أن إجمالي الحالات التراكمي في المملكة بلغ 54752، وإجمالي الحالات النشطة 28718 منها حرجة 202؛ فيما إجمالي حالات التعافي 25722، أما إجمالي حالات الوفاة 312 حالة وفاة.

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