شكرا لمتابعة خبر عن "البيئة" تحذر من إهمال الحيوانات وتكشف عن العقوبة في حال المخالفة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):ذكرت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن إهمال الحيوانات سيعرض صاحبها الى غرامة 50 ألف ريال بحسب اللائحة.
وقالت الوزراة عبر حسابها "تويتر" أنَّ الإهمال يتمثل في تعريض مالك أو صاحب الحيوانات للإهمال أو سوء التغذية أو التخلي عنها وتركها دون غذاء وماء، وبكميات كافية أو عدم إعطائها قسطًا كافيًا من الراحة.
واوضحت الوزارة أن هذة الممارسات قاسية ومخالفة لأحكام النظام ولائحته التنفيذية ويقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها، مناشدة بالمساهمة في حماية الحيوانات بالإبلاغ عن أي إساءة أو إهمال على الرقم 8002470000.
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