شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة» : تسجيل 2736 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، عن تسجيل 2736 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، عن تفصيل الحالات الجديدة في المملكة من حيث الجنس: 22 % إناث، ذكور 78 %، أما العمر: 9% أطفال، 87 % بالغين، 4 % كبار السن؛ بينما الجنسية: 40 % مواطنين، جنسيات أخرى 60 %.

وأوضح متحدث وزارة الصحة، أنه تم عمل 16.045 فحص جديد في المملكة، بالتالي يصل إجمالي الفحوص المخبرية الدقيقة 586405 فحصًا؛ لافتًا إلى تسجيل 2056 حالة تعافي جديدة؛ فضلًا عن 10 وفيات جديدة، بينما إجمالي الحالات التراكمي 54752، وإجمالي الحالات النشطة 28718 منها حرجة 202؛ فيما إجمالي حالات التعافي 25722، أما إجمالي حالات الوفاة 312 حالة وفاة.

وقال الدكتور العبدالعالي: " اليوم هو اليوم العالمي لضغط الدم، وهو من الأمراض المزمنة التي صنفت من ضمن الفئات الأعلى خطورة عند تعرض المصابين به بفيروس كورونا، من المهم تقيد المصابين بضغط الدم بالتعليمات الصحية " .

وأضاف: " هناك أمور رئيسية تقوم بها الدول للتحكم بالفيروس والجوائح من خلال ما توصي به المنظمات العالمية، منها الوقاية والعزل، إضافة إلى الفحوص المخبرية الجيدة، والتقصي الوبائي، ومعالجة وقدرة للتعامل مع الإصابة " .

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‏واستطرد متحدث وزارة الصحة:" فيما يتعلق بالوقاية طبقت المملكة حزم من الإجراءات الوقائية والاحترازية، ساهمت بأن يكون المنحنى متحكم فيه، وضمن المنحنيات العالمية الأدنى، وتسارعه متباطئ ".

وتابع: "‏‎ الفحوص المخبرية تعتبر المملكة من الدول المتميزة في تقديمه، إضافة إلى ذلك أن الفحوص المخبرية قبل شهر حوالي 5000 إلى 6000 فحص يوميًا، واليوم يتضاعف 3 مرات، والمخطط له مضاعفته " .

وأردف: " التقصي يساهم في معرفة البؤر، والوصول إلى السلوكيات التي أدت إلى الانتشار، ومن خلاله يمكن كسر حلقات انتشار الفيروس، ولازلنا نذكركم بنتائج التقصي بأن هناك رصد وجود تجمعات ساهمت في وجود حالات إضافية " .