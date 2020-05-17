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أبو طلال الحمراني يحذف رده على النيابة العامة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

رد الصحفي الكويتي المثير للجدل أبو طلال الحمراني، على النيابة العامة بعدما كشفت على لسان متحدثها الرسمي أنها تلاحقه قانونيا للتحقيق معه فيما نسب إليه من ترويج الشائعات؛ ليسارع الحمراني بعد ذلك بحذف تغريدته.

وكتب أبو طلال الحمراني، عبر حسابه على تويتر: " القانون في موضع احترامي والتزامي وامتثالي إن لزم الأمر، وإن الرد على الاتهامات من شخص يمثل جهة حكومية له طرقه القانونية إن كان يعنيني بشخصي، ولا يتم التطرق إليها خلال وسائل التواصل الحكومي، كما أن لدي ممثلا قانونيا سيتولى هذا الأمر حسب الاختصاص " .

ويواجه أبو طلال الحمراني، اتهامات وسخرية واسعة بسبب دأبه على نشر قصص وتفاصيل بشأن قضية " خاطفة الدمام " لرفع التفاعل على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي وقد نجح في ذلك بشكل كبير حيث قفز عدد متابعيه بشكل جنوني خلال الأشهر الأخيرة.

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