شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشيخ المطلق: 4 أمور يفعلها المؤمن عند رؤيته حلم مزعج والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):رد الشيخ عبدالله المطلق عضو هيئة كبار العلماء عن كيفية التعامل مع الرؤي التي تزعج بعض الناس
وقال المطلق أن الرؤية السيئة من الشيطان وإذا رأى الإنسان ما يزعجه، بحسب حديث للرسول صلوات الله عليه أن الأمر الاول الانقلاب على الجانب الآخر ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يبصق بصقة خفيفة ثلاثا ويتعوذ بالله من شر هذا الحلم لثلاث مرات.
وتابع عضو هيئة كبار العلماء ان الأمر الأخير الذي يفعله من حلم بالحلم المزعج ان يصمت عنه ولا يحكيه ولا يطلب تأويله فلا يصيبه ضرر
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. الشيخ المطلق: 4 أمور يفعلها المؤمن عند رؤيته حلم مزعج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.