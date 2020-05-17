شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشيخ المطلق: 4 أمور يفعلها المؤمن عند رؤيته حلم مزعج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

رد الشيخ عبدالله المطلق عضو هيئة كبار العلماء عن كيفية التعامل مع الرؤي التي تزعج بعض الناس

وقال المطلق أن الرؤية السيئة من الشيطان وإذا رأى الإنسان ما يزعجه، بحسب حديث للرسول صلوات الله عليه أن الأمر الاول الانقلاب على الجانب الآخر ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يبصق بصقة خفيفة ثلاثا ويتعوذ بالله من شر هذا الحلم لثلاث مرات.

وتابع عضو هيئة كبار العلماء ان الأمر الأخير الذي يفعله من حلم بالحلم المزعج ان يصمت عنه ولا يحكيه ولا يطلب تأويله فلا يصيبه ضرر