بالفيديو.. سيول غرب شقصان تتدفق

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الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى): كشف مقطع فيديو سيول غرب شقصان جنوب الطائف التي تدفقت منذ قليل على البلاد. كشف مقطع فيديو سيول غرب شقصان جنوب الطائف التي تدفقت منذ قليل على البلاد. وأظهر مقطع الفيديو الذي بثه "طقس" عبر حسابه "تويتر" السيول المتدفقه والمياه العارمة بالمنطقة. وعلق ناشر الفيديو عليه بالدعوات برفع البلاء والوباء عن البلاد والعباد.

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