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عدن - ياسمين التهامي - تمكن شاب يمني، من ابتكار ساعة مذهلة تساهم في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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شاب يمني يذهل العالم بقوة ذكائه.. ويخترع ساعة يد تعالج كورونا (فيديو)

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حيث ذكر المبتكر ال‏يمني الشاب أكرم باعلوي، أن ساعة اليد التي أسماها “كورونا كلين”، ستساعد في الحد من انتشار الفيروس عن طريق تعقيم اليد، وتعمل بقدرات فائقة وتقوم بمراقبة حركة اليد وتنبيه من يرتديها قبل المصافحة أو لمس أحد أعضاء الوجه.

وقد تداول الخبر ونقل تصريحات الشاب اليمني، حسابي “منصتي30” و “المنظمة الالكترونية للاعلام الانساني”، بموقع ” تويتر “.

هذا ويأمل الشاب باعلوي، إنتاج مليون ساعة للمساهمة في الحد من انتشار المرض محليًا وعالميًا.

يأتي ذلك في وقت باشر فيه فريق من العلماء بتطوير كمامة للوجه، تظهر إشارة ضوئية عند رصد شخص مصاب بفيروس كورونا.

ويعمل الفريق في جامعة هارفارد، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا على التجربة الجديدة وفقا لتجارب قديمة على أقنعة استخدمت في وقت سابق لرصد فيروس إيبولا.



وينفذ فريق العمل تجارب أولية، عبر تزويد الأقنعة بإشارة، تضيء حين ترصد تنفس شخص مصاب بكورونا، أو عندما يعطس أو يسعل.



وسيساعد الاختراع على مواجهة المشاكل المرتبطة بفحص كورونا كقياس درجة الحرارة أيضا، وفقا لموقعا “إنترستنغ إنجنيرينغ” و”بيزنس إنسايدر”.



كما يمكن للأطباء أيضا استخدام تلك الكمامات دون الانتظار للعينات التي ترسل إلى المختبرات، وسيساعد هذا الاكتشاف على كبح تفشي فيروس كورونا المستجد لسرعة تشخيص المرض.