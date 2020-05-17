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عدن - ياسمين التهامي - كشفت السلطات السعودية اليوم الأحد عن 2736 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” و10 وفيات جديدة.

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عاجل : الصحة تعلن تسجيل 2736 إصابة جديدة بفيروس كورونا و10وفيات

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وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 54752 حالة حتى الآن ، بينها 28718 حالة نشطة، منها 202 حرجة تتلقى الرعاية المناسبة.

وذكر المتحدث باسم الوزراة ، محمد العبدالعالي، خلال مؤتمره الصحفي اليوم، إنه تم تسجيل 2056 حالة تعافي ، ليصل مجموع المتعافين إلى 25722 حالة.

وأوضح أن عدد الوفيات وصل إلى 312 بعد تسجيل 10 وفيات جديدة اليوم الأحد، في عموم مناطق المملكة.