أخبار السعودية اليوم.. السجن والغرامة لمن يستخدم تصاريح التنقل في غير الغرض المخصص لها.. وصرف المعاشات غدًا الاثنين

ترصد «صحيفة عاجل» في نشرة أخبار السعودية ليوم الأحد 17 مايو 2020م أبرز الأخبار في المملكة، ومنها عقوبة استخدام تصاريح التنقل في غير ما خصصت له، صرف معاشات التقاعد لشهر مايو غدًا الاثنين، والأرصاد تتوقع هطول أمطار رعدية على 10 مناطق.

"التقاعد": صرف معاشات شهر مايو غدًا الاثنين

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد عن صرف معاشات المتقاعدين والمستفيدين لشهر مايو (متضمنًا بدل غلاء المعيشة)، غدًا الاثنين 18 مايو 2020 بدلاً عن موعد الصرف المعتاد الذي يوافق يوم 25 من كل شهر ميلادي؛ نظرًا لتزامن موعد الصرف مع قرب حلول عيد الفطر المبارك.

«الداخلية»: السجن والغرامة عقوبة استخدام تصاريح التنقل في غير ما خُصصت له

حذَّرت وزارة الداخلية، من استخدام التصريح أو الإذن الممنوح للتنقل في وقت منع التجول، في غير ما خصِّص له.

«الأرصاد» تتوقع هطول أمطار رعدية على 10 مناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هطول أمطار رعدية اليوم الأحد، مصحوبة برياح نشطة على مناطق عدة في المملكة.

«شؤون الحرمين» تنفذ 3مبادرات للحد من انتشار فيروس كورونا

نفذت الرئاسة العامة ‏لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بالتعاون مع الهيئة العامة للأوقاف، عددًا من المبادرات التي أطلقها الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد .

على متنها 91 راكبًا.. «الجوازات» تنهي إجراءات سفر رحلة مغادرة مقيمين إلى جاكرتا

أنهت المديرية العامة للجوازات الأحد، إجراءات سفر إحدى رحلات مبادرة «عودة» المغادرة إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا عبر مطار الملك خالد الدولي، وعلى متنها (91) راكبًا.

«النمر»: مدّعي علاج أمراض الجسد والروح بـ«المملكة النورانية» لا يمتّون للعلم بصلة

Advertisements

حذّر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، من ظاهرة انتشار معالجين روحانيين يدّعون أنّهم أطباء يعالجون أمراض الجسد والروح بعلم الطبائع من المملكة النورانية، مؤكدًا أنهم لا يمتّون للعلم بصِلَة.

إفطار بغرفة العمليات.. إشادة واسعة بطبيب أنقذ حياة مريض وقت أذان المغرب

أشاد مواطنون بطبيب سعودي اضطر للإفطار بغرفة العمليات وقت أذان المغرب أثناء قيامه بإجراء عملية جراحية لإنقاذ حياة مريض أربعيني يعاني نزيفًا دماغيًا؛ حيث تداول نشطاء صورًا له وهو يفطر على رشفات من العصير لإكمال واجبه الطبي.

المواصفات والجمارك تربطان منصتي «سابر» و«فسح» لتسريع دخول الشحنات من المنافذ

أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والهيئة العامة للجمارك، اليوم الأحد، ربط منصتي «سابر» و«فسح» بالهيئة العامة للجمارك.

الحصيني: رمضان 30 يومًا.. و24 مايو أول أيام عيد الفطر

توقّع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن يكون شهر رمضان المبارك 30 يومًا، مرجحًا أن يكون عيد الفطر يوم الأحد 1441/10/1هـ حسب التقويم ويوافق 2020/5/24.

«الراجحي» يرعى الملتقى الافتراضي لقيادات القطاع غير الربحي

رعى وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، مساء أمس السبت، الملتقى الافتراضي لقيادات القطاع غير الربحي بحضور نائب الوزير للتنمية الاجتماعية ماجد بن عبدالرحيم الغانمي، ووكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية سليمان بن عبدالعزيز الزبن.

متحدث النيابة العامة يكشف سبب احتفاظ «خاطفة الدمام» بالحبال السرية للأطفال

نفى المتحدث الرسمي للنيابة العامة ماجد الدسيماني، ما يتردد حول تورط «خاطفة الدمام» في أي قصايا قتل، أو اختطاف لأطفال آخرين بينهم فتاة غير الأطفال الثلاثة، مؤكدًا عدم ثبوت وجود علاقات بينها وبين بعض الشخصيات المشهورة.

اقرأ أيضا:

أخبار السعودية اليوم.. الداخلية توضح عقوبة بث الشائعات حول كورونا.. وعودة 255 مواطنًا من القاهرة

أخبار السعودية اليوم.. الخثلان يوضح أداء صلاة العيد في البيوت.. وتدخل ينقذ «طفلة نجران» من الدهس

أخبار السعودية اليوم.. الداخلية توضح أيام منع التجول الكامل.. وميعاد صرف معاشات مايو وبدل غلاء المعيشة