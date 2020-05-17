وزارة الصحة: تسجيل 2736 إصابة جديدة بكورونا.. وإجمالي الوفيات 312

حالات التعافي ترتفع إلى 54752 شخصًا..
كشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 2736 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 54752، في حين بلغت حالات التعافي اليوم 2056، ما يرفع الاجمالي إلي 54752.
ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى312 حالات، بعد تسجيل10 .
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