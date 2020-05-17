بالصور.. مصادرة وإتلاف 500 وجبة فاسدة في حي المعابدة بمكة

صادرت بلدية المعابدة الفرعية بالعاصمة المقدسة، اليوم الأحد، 500 وجبة غذائية فاسدة جرى تحضيرها في مطعم غير مرخَّص، ولا تتوفر به أدنى الاشتراطات الصحية.

جاء ذلك خلال حملة «غذاؤكم أمانة» التي يتم تنفيذها في بلديات العاصمة المقدسة، فيما جرى إتلاف المضبوطات واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

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وأوضحت أمانة العاصمة المقدسة عبر حسابها بموقع «تويتر»، أنَّ بلدية المعابدة صادرت أيضًا81 عبوة مجهولة المصدر من مشروب «السوبيا» تمَّ ضبطها بحوزة عدد من الباعة الجائلين المخالفين.

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