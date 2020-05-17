جرى تحضيرها في مطعم غير مرخص..
صادرت بلدية المعابدة الفرعية بالعاصمة المقدسة، اليوم الأحد، 500 وجبة غذائية فاسدة جرى تحضيرها في مطعم غير مرخَّص، ولا تتوفر به أدنى الاشتراطات الصحية.
جاء ذلك خلال حملة «غذاؤكم أمانة» التي يتم تنفيذها في بلديات العاصمة المقدسة، فيما جرى إتلاف المضبوطات واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
وأوضحت أمانة العاصمة المقدسة عبر حسابها بموقع «تويتر»، أنَّ بلدية المعابدة صادرت أيضًا81 عبوة مجهولة المصدر من مشروب «السوبيا» تمَّ ضبطها بحوزة عدد من الباعة الجائلين المخالفين.
اقرأ أيضًا:
«أمانة العاصمة المقدسة» تغلق 25 منشأة غذائية في نطاق بلدية العمرة
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. مصادرة وإتلاف 500 وجبة فاسدة في حي المعابدة بمكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.